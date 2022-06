Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden in Mansfeld-Südharz vorbereitet

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Landrat André Schröder (CDU) sieht den Landkreis vorbereitet, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. „Im Landkreis werden gegenwärtig Liegenschaften für die Aufnahme vorbereitet. Einige Hundert Menschen sollen so in einem ersten Schub Aufnahme finden, ohne dass wir Zelte aufbauen müssen“, so Schröder.

