Helbra/MZ - Auf der Hauptstraße in Helbra sind am Montagmorgen drei Pkw miteinander kollidiert. Ursache war ein roter Wagen, der auf Höhe einer Tankstelle unvermittelt stehen blieb. Während ein direkt dahinter fahrendes Auto einen Zusammenstoß vermeiden konnte, gelang dies zwei weiteren Pkw nicht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Tatort, so die Polizei.