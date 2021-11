Amsdorf/MZ - Am Mittwochnachmittag sind auf der Chausseestraße in Amsdorf ein Lkw und ein Pkw kollidiert. Der Lkw-Fahrer wollte mit seinem Laster zurücksetzen, um in eine Einfahrt zu gelangen.

Eine Autofahrerin bemerkte dies zu spät und stieß trotz Ausweichversuchs mit dem Lkw zusammen, teilt das Polizeirevier weiter dazu mit. Verletzt wurde niemand, über die Höhe des Sachschadens gibt es bisher keine Angaben.