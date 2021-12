Unfall nach missglücktem Überholmanöver auf der L221 Richtung Martinsrieth

Sangerhausen/MZ - Der Fahrer eines VW ist am Sonntagfrüh gegen 2.30 Uhr auf der Landesstraße 221 in Richtung Martinsrieth unterwegs gewesen. Als er einen anderen PKW überholen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte das Auto auf die rechte Seite. Der 21-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,59 Promille festgestellt wurde, muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Sein PKW wurde abgeschleppt.