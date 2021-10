Unfall mit mehr als zwei Promille in Brücken-Hackpfüffel

Brücken-Hackpfüffel/MZ - Am Samstagabend hat sich in Brücken-Hackpfüffel ein Unfall ereignet. Dabei bog laut Polizei ein Pkw von der Hauptstraße links in den Sittendorfer Weg ein, streifte ein anderes Auto und geriet gegen eine Grundstücksbegrenzung sowie gegen einen weiteren Pkw.

Der Verursacher wollte weiterfahren, wurde aber von Beteiligten zur Rede gestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab 2,12 Promille Atemalkohol. Die Polizei ermittelt auch wegen unerlaubten Verlassens des Unfallortes. Der Schaden wird auf mehr als 12.000 Euro geschätzt.