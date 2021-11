Unfall auf der L100 bei Schierke: Frau kommt mit 2,56 Promille aus Linkskurve ab und fährt in Graben vor Bahngleisen

Wernigerode/Schierke/MZ - Am Samstagnachmittag ist es auf der L100 in Richtung Schierke zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 64-jährige Frau aus Wernigerode mit ihrem Pkw auf der Landstraße aus Richtung Schierke kommend in Richtung Drei Annen Hohne. Gegen 13.15 Uhr kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und fuhr die angrenzende Böschung hinab.

Nach etwa 150 m kam sie letztendlich unmittelbar vor den Bahngleisen der Harzer Schmalspurbahn zum Stehen. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Bei der Kontrolle der 64-jährigen Fahrzeugführerin, stellten die Beamten fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 2,56 Promille.

Die Beamten leiteten daraufhin gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein, ließen ihr im Harzklinikum Wernigerode eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher. Für die Dauer der Bergung des verunfallten Pkw wurde sowohl die L100, als auch die betroffene Bahnstrecke voll gesperrt.