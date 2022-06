Unfall auf A38 bei Roßla weckt Erinnerungen an tragisches Geschehen vor drei Jahren

Sangerhausen/MZ - Angesichts der schweren Unfälle in dieser Woche auf der Südharzautobahn A 38 bei Roßla und der A 9 bei Weißenfels appelliert die Autobahn GmbH an die Autofahrer in Bereich von Unfallstellen, Baustellen oder Bereichen, in denen andere Fahrzeuge liegengeblieben sind, vorsichtig zu fahren. „Wir hatten in diesem Jahr bereits mehrfach die Situation, dass auf unsere Schilderwagen oder sogar Lkw aufgefahren wurde und dabei erhebliche Sachschäden entstanden sind, nicht selten sogar Totalschäden“, sagte Tino Möhring, der Sprecher der Autobahn GmbH.

