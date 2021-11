Uneinigkeit in Helbra über den Standort der künftigen Tempotafeln

Helbra/MZ - Die Gemeinde Helbra konnte mit Hilfe von Sponsoren zwei Geschwindigkeitsanzeigentafeln anschaffen. Nun ist eine Diskussion über den künftigen Standort entbrannt. Mit dieser Frage wollen sich die Mitglieder des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit, Umwelt- und Naturschutz in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag beschäftigen.

Dass in der Gemeinde Anzeigentafeln aufgestellt werden sollen, geht auf Hinweise von Eltern von Schulkindern zurück. Bürgermeister Alfred Böttge (SPD) wurde in der Vergangenheit mehrfach von Eltern angesprochen.

Sie wiesen darauf hin, dass sich viele Autofahrer entlang des Hauptschulweges oft nicht an die Geschwindigkeit hielten. Nach seinen Vorstellungen sollen die beiden Tafeln an der Hauptstraße ihren Platz bekommen: die eine aus Richtung Benndorf kommend am Brückberg vor dem Park, die zweite auf der anderen Seite der Hauptstraße gegenüber dem NKD-Textilwarengeschäft.

Beratung über den Standort der Geschwindigkeitsanzeigentafeln

Diese Idee wird allerdings nicht von allen im Gemeindeamt befürwortet, wie der Bürgermeister gegenüber der MZ sagt. So gibt es ihm zufolge Stimmen, die eine dieser beiden Anzeigentafeln gern auf Höhe der Kindertagesstätte in der Thomas-Müntzer-Straße aufstellen möchte. Dort besteht zwar eine zeitlich begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Dennoch komme es in diesem Bereich zu kritischen Situationen.

Aus diesem Grund soll sich jetzt der Ordnungsausschuss unter Vorsitz des CDU-Ratsmitgliedes Walter Kampa über die Standorte der beiden Anzeigentafeln eine Meinung bilden. „Vielleicht gelingt es uns auch, noch eine dritte Anzeigentafeln zu finanzieren“, überlegt Helbras Bürgermeister. Die beiden Anzeigentafeln, die die Gemeinde jetzt hat, zeigen das aktuelle Tempo an, mit denen Autofahrer in dem Bereich unterwegs sind. Sie sind mit einem Solarmodul ausgestattet.

Die Beratung des Ausschusses beginnt am Dienstag um 18 Uhr im Verwaltungssitz in Helbra, An der Hütte.