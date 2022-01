Unbekannte wollen Zigarettenautomat in Abberode sprengen - Versuch misslingt

Abberode/MZ - Am späten Sonntagabend haben mehrere Personen vergeblich versucht, einen Zigarettenautomaten in Abberode aufzusprengen. Die Täter verwendeten dazu vermutlich Pyrotechnik, heißt es aus dem Polizeirevier, der Automat hielt den Versuchen jedoch stand. An das Geld oder die Zigaretten gelangten die Täter daher nicht und flüchteten zu Fuß in Richtung Unterstraße. Die genaue Höhe des durch die Explosion entstandenen Schadens am Automaten konnte bislang nicht beziffert werden.