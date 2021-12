Wansleben/MZ - Wie die Polizei mitteilte, sind an verschiedenen Standorten in Wansleben am See am zurückliegenden Wochenende insgesamt vier Verkehrszeichen gestohlen worden. In der Einmündung Langenbogener Straße wurden zum Beispiel gleich beide Einbahnstraßenschilder entwendet. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.