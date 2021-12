Siersleben/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Scheune in Siersleben eingebrochen. Darin stand ein Traktor, von dessen Dach entwendeten die Täter einen GPS-Empfänger. Den Schaden beziffert das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit mehr als 2.000 Euro.