Umfrage der SMG: Wie kann der Tourismus in Mansfeld-Südharz verbessert werden?

So schön ist es mitten in Sachsen-Anhalt. Die Abraumhalden sind sichtbare Landmarken in Mansfeld-Südharz und zeugen vom Kupferschieferbergbau.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Im Rahmen des Projektes „Evaluierung des Touristischen Entwicklungskonzeptes Mansfeld-Südharz“ führt die Standortmarketinggesellschaft Mansfeld-Südharz (SMG) derzeit eine Online-Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner durch, um mehr über ihre Meinung zum Tourismus in der Region zu erfahren. Das touristische Entwicklungskonzept der SMG aus dem Jahr 2013 sei die strategische Grundlage für die weitere touristische Entwicklung des Landkreises.

Dieses wurde im September 2015 und im Februar 2018 ermittelt und beurteilt. Seit der Erstellung hätten sich grundlegende Parameter geändert, die nun eine weitere Untersuchung und eine bedarfsgerechte Anpassung der Tourismuskonzeption erforderlich machen würden, heißt es dazu weiter von der SMG. Nur so bleibe das Tourismuskonzept eine sinnvolle strategische Entscheidungshilfe und Orientierung. Deshalb wolle die SMG die Meinung zu der Thematik von den Bürgern mittels einer Online-Umfrage einholen.

Fragen rund um den Tourismus in Mansfeld-Südharz

Welches sind die touristischen Besonderheiten der Region? Profitiert Mansfeld-Südharz vom Tourismus? Wo gibt es Handlungsbedarf bei der weiteren touristischen Entwicklung? Was ist in Bezug zum Tourismus in unserer Region besonders wichtig? Solche und ähnliche Fragen sollen bei der Umfrage beantwort werden und in die Bewertung der aktuellen Situation sowie die daraus folgenden Schritte einfließen.

Die Umfrage laufe ab sofort bis zum 30. September dieses Jahres. Die Dauer der Befragung betrage etwa zehn Minuten. Die Daten würden streng vertraulich behandelt und nur anonymisiert ausgewertet und aufbereitet, versichert die SMG.

›› Link zur Befragung: https://lamapoll.de/MansfeldSuedharz