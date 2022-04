Ulrike Nöthels Creme-Rollen kommen in der Mansfelder Tourist-Information besonders gut an

Konditorin Ulrike Nöthel bereitet die Kuchen und Torten zu, die in der Tourist-Information serviert werden.

Mansfeld/MZ - Eines kristallisierte sich schon nach wenigen Tagen heraus: Ulrike Nöthels Mandarinen-Obst-Schnitten und ihre Creme-Rollen kommen bei den Gästen des neuen Cafés in der Mansfelder-Tourist-Information besonders gut an. „Ob mit Schoko- oder Vanillegeschmack“, sagt die Konditorin. Nun will sie es mit einer Nougat-Rolle versuchen. Sie hofft, mit dieser Variante wieder den Geschmack der Besucher zu treffen. Mit einem Apfelkuchen vom Blech möchte es die 32-Jährige auch probieren.