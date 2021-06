Uftrunger Kirche lädt zu Orgelkonzert

Uftrungen - „Die Orgel tanzt - Walzer, Tango, Boogie und Co.“ Unter diesem Motto wird zu einem humorvollen Orgelkonzert eingeladen, bei dem die Pfeifen tanzen. Es findet statt am Dienstag, 6. Juli, in der St. Andreas-Kirche Uftrungen erleben. Es musiziert das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz. Die Strobel-Orgel (erbaut 1871) begeht in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. Da aktuell durch die Abstandsregelungen nur ein Teil der Sitzplätze genutzt werden kann, gibt es zwei Aufführungen des Konzertes um 17 und 19.30 Uhr. Dabei ist die vierhändig Orgel bei gleichzeitiger Video-Übertragung der Orgel-Spielanlage auf einer großen Leinwand zu sehen.

An dieser Orgel erklingt originale Tanzmusik für Pfeifenorgel von 1500 bis heute. Bereits in der Frühzeit der Orgelmusik wurden neben geistlichen Kompositionen auch Tänze für Orgel komponiert. Die Konzertbesucher erwarten Tänze, Märsche, Walzer, Tango, Polka, Ländler, Swing, Blues, Cha Cha Cha, Boogie und Co. von Elias Nikolaus Ammerbach, Giovanni Morandi, Elsbeth Forrer, Thomas P. Westendorf, Julien Bret, Robin Dinda (Charlie Dog Blues), Carsten Lenz (Geburtstags-Tänze zu „Happy Birthday“). Der Eintritt ist frei, Kollekte am Ausgang.

›› Anmeldung für das Konzert erwünscht unter 0176/55 11 29 20 (Anruf nach 18 Uhr oder per SMS oder whatsapp). (mz)