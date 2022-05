Überweisungsbriefkasten in Gerbstedt abgebaut: Sparkasse lenkt trotz Alternativen nicht ein

Nachdem in Gerbstedt der Überweisungsbriefkasten abgebaut wurde, hat Kurt Sonnabend einen Metalltresor besorgt. Doch die Bank geht darauf nicht mal ein.

Kurt Sonnabend hatte den Tresor schon im Kofferraum, doch die Sparkasse zeigte kein Interesse an seiner Initiative.

Gerbstedt/MZ - Kurt Sonnabend kann über die Sparkasse Mansfeld-Südharz nur noch mit dem Kopf schütteln. „Man kann es einfach nicht verstehen“, sagt der Gerbstedter resigniert. „Was hier passiert, hat mit Kundenservice nichts zu tun.“ Hintergrund ist der unlängst abgebaute Überweisungsbriefkasten in der Filiale in Gerbstedt. Der sorgt in der Einheitsgemeinde für Unmut, auch bei Kurt Sonnabend.