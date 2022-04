Überprüfung bestanden: Vatteröder Parkeisenbahn kann in die neue Saison starten

Die Vatteröder Parkeisenbahn kann am 30. April pünktlich in die neue Saison starten, die einen ganz besonderen Höhepunkt bereithält.

Vatterode/MZ - Die Vatteröder Parkeisenbahn hat ihre große technische Überprüfung durch die Landeseisenbahnaufsicht Anfang April ohne Beanstandungen absolviert: „Es lief alles hervorragend. Es gab keine Mängel“, freut sich Betriebsleiter Björn Garten. So kann er in dieser Woche mit seiner Mannschaft wie geplant in die neue Saison starten.