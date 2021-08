Überblick über die 14. Spielserie der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ - Die 14. Saison der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz läuft. Der erste Spieltag der Serie 21/22 ist Geschichte. „Jetzt können wir nur hoffen, dass wir die Saison diesmal wenigstens zu Ende bringen“, brachte Thomas Große, Präsident des Kreisfachverbandes Fußball Mansfeld-Südharz, am Freitagabend im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung die Wünsche von Spielern, Trainern und vor allem den vielen Fans der höchsten Spielklasse des Kreises auf den Punkt.

Allstedter Eric Glieber mit erstem Saisontor

Vor über 300 Zuschauern erzielte der Allstedter Eric Glieber am Freitagabend den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Sein nach einer Stunde erzieltes 1:0 blieb das einzige Tor der Partie zwischen dem gastgebenden SV Allstedt und dem Aufsteiger SpVgg Osterhausen.

Die favorisierten Gastgeber, sie beendeten die abgebrochene Spielserie 20/21 als Tabellenführer, taten sich gegen den Neuling dabei schwer. Immer wieder rannten sich die Allstedter im Abwehrriegel der Osterhäuser fest, oder scheiterten am famosen Gäste-Schlussmann Niklas Röder. Bei den Kontern der Osterhäuser lag sogar der Führungstreffer in der Luft, doch vor dem Tor der Allstedter waren die Gäste nicht abgezockt genug.

So entschied der Treffer von Eric Glieber schließlich die Partie zugunsten der Allstedter gegen einen sich bis zum Ende tapfer wehrenden Neuling.

Erste Punkte für die SG Welbsleben/Quenstedt

Mehr Glück als die Osterhäuser hatte der zweite Aufsteiger. Die SG Welbsleben/Quenstedt feierte einen Saisonstart nach Maß. Gegen Wacker Rottleberode gelang den Gastgebern ein knapper 1:0-Erfolg. Den alles entscheidenden Treffer erzielte Andy Hirt in der 40. Minute.

Erster Tabellenführer der neuen Saison ist der VfB Oberröblingen. Im Helme-Derby gelang den Gastgebern vor über 150 zahlenden Zuschauern ein vor allem in der Höhe überraschender 3:0-Erfolg gegen den alten Kontrahenten Fortuna Brücken. Falco Heise traf vor dem Seitenwechsel, danach waren der eingewechselte Tobias Meißner und Adrian Klaschka erfolgreich.

Helbra mit Auswärtsdreier

Ein spannendes Duell lieferten sich vor 120 Zuschauern die Mannschaften aus Großörner und Helbra. Am Ende siegte der Gast 2:1. Hussein Alkabib und Fabian Baumann schossen einen 2:0-Vorsprung heraus, Sebastian Zöge konnte für Rot-Weiß nur noch verkürzen. Gästespieler David Guba sah zwei Minuten vor dem Spielende die Gelb-Rote-Kartenkombination.

Die meisten Treffer des ersten Spieltages fielen in der Partie zwischen Alemania Riestedt und Merkur Volkstedt. Am Ende blieben die Punkte in Riestedt, Alemania behauptete sich nach einer 3:2-Pausenführung schließlich 5:4. Das Privatduell der Torjäger entschied Nils Wesemann gegen Kevin Kohl für sich. Der Riestedter traf dreimal, der Gästespieler doppelt. Cedric Aepfler und Hans Schulze waren zudem für Alemania erfolgreich, bei Volkstedt trafen neben Kohl auch Alexander Babitz und Jannik Twardy in die Maschen.

VfR Roßla mit Fehlstart

Einen Fehlstart in die neue Saison hat der VfR Roßla hingelegt. Vor heimischer Kulisse unterlag die Mannschaft von Trainer Andy Strahl gegen die SG Wippertal 1:2. Schon in der ersten Halbzeit legte der Gast mit Treffern von Björn Wölfer und Frank Gau den Grundstein zum Sieg. Die Gastgeber wachten zu spät auf, es reichte nur noch zum Anschlusstreffer von Moritz Meyer.

Das einzige Remis am ersten Spieltag gab es in Helfta. Mohammad Albicho und Florian Burghardt trafen beim 2:2 zwischen Aufbau Eisleben und der SG Augsdorf/Helmsdorf für den Gastgeber, beim Gast waren Paul Ludwig Stein und Toni Böttger erfolgreich. Der Augsdorfer Steffen Bormann sah die erste Rote Karte der Saison.