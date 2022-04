Überalterung in Mansfeld-Südharz: Welche Probleme der Kreis bewältigen muss

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Kreis wird zum Greis: In den kommenden Jahren wird sich der Anteil der Seniorinnen und Senioren in Mansfeld-Südharz deutlich erhöhen. Nach neuen Zahlen des Statistischen Landesamtes wächst die Zahl der Über-85-Jährigen im Landkreis bis zum Jahr 2035 um ein Viertel. Der Anteil, den Einwohnerinnen und Einwohner über 67 Jahre an der Gesamtbevölkerung ausmachen, wird von 26,6 Prozent im Jahr 2019 auf 35,7 Prozent ansteigen. Mehr als jeder und jede Dritte im Landkreis ist dann also im Seniorenalter. Die Anzahl der Alten steigt dabei auch in absoluten Zahlen - und das, obwohl die Bevölkerung insgesamt deutlich schrumpft: Bis 2035 verliert Mansfeld-Südharz laut Prognose 19 Prozent seiner Einwohner.