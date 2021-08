U-18-Bundestagswahl in Mansfeld-Südharz geplant

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Nach der U-18-Landtagswahl im Landkreis soll es auch eine U-18-Bundestagswahl geben. So plant es der Kreis- Kinder und Jugendring Sachsen-Anhalt. Damit geht das Projekt „Wahlort“ in die nächste Runde. In der Woche vom 13 bis 17. September sollen nun ausnahmslos Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ihr Kreuz setzen können. Ab sofort würden Wahllokal registriert und das erste Material online zur Verfügung stehen, so Stefanie Lübcke, Referentin des Projekts „Wahlort“.

Dabei bekommen die Kinder wie bei der U-18- Landtagswahl im Frühjahr einen vereinfachten Wahlzettel. Die Initiatoren wollen damit Kindern den ersten Kontakt mit dem oft abstrakten Thema Politik ermöglichen. „Wir haben an den digitalen Vorbereitungstreffen teilgenommen und werden die Durchführung im Kreis organisieren“, so Sebastian Mai, Jugendkoordinator beim Kreis-Kinder- und Jugendring Mansfeld- Südharz. Dabei sei man erneut auf die Unterstützung von Ansprechpersonen vor Ort angewiesen. „Im Moment erarbeiten wir in Absprache mit Lehrkräften und Schulsozialarbeitern ein Projekt“, so Mai. Dieses soll rund 45 bis 90 Minuten dauern. Dabei sollen sich die teilnehmenden Schüler inhaltlich mit den Themen Wahlen, Bundestagswahlen und Demokratie beschäftigen.

Um dann im Anschluss als verantwortliche Wahlhelfer die U-18-Bundestagswahl in ihrer Schule oder ihrem Jugendclub durchführen zu können, so der Jugendkoordinator. Von der U-18 Landtagswahl im Frühjahr kamen mit 370 Stimmen ein Sechstel der insgesamt in ganz Sachsen-Anhalt abgegebenen Stimmen aus Mansfeld-Südharz. „Unser Ziel ist es nichtzwingend, dass besonders viele junge Menschen ihre Stimme abgeben. Wir möchten den teilnehmenden Jugendlichen vor ihrer Stimmabgabe lieber eine interessante inhaltliche Auseinandersetzung mit politischen Themen und Parteiprogrammen ermöglichen“, so Mai.

›› Wer Interesse hat, kann sich melden: unter beteiligung-kkjr.msh@gmx.de oder telefonisch 03464/522072