Corona-Pandemie Trotz Rückkehr in den Normalbetrieb: In den Helios-Kliniken in MSH gelten weiterhin strenge Regeln

In den drei Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz gilt trotz der Rückkehr in den Normalbetrieb ein erhöhtes Hygiene- und Sicherheitskonzept.