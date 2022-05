Trotz Corona und Krieg zeigt sich der Arbeitsmarkt in Mansfeld-Südharz weiterhin robust

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - 273 Menschen haben im April in Mansfeld-Südharz ihre Arbeit verloren. Es starteten aber 404 Menschen in einen neuen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt, so weist es die Statistik der Arbeitsagentur aus, die jetzt veröffentlicht wurde. Insgesamt seien 72 Menschen weniger arbeitslos gemeldet gewesen als noch im März, hieß es aus der Arbeitsagentur.