Trickbetrüger wollen erneut Senioren in Manfeld-Südharz um Geld prellen

Wimmelburg/MZ - Wieder haben Trickbetrüger versucht, Senioren im Landkreis Mansfeld-Südharz hinters Licht zu führen: Wie von der Polizei zu erfahren war, wurde einer 77 Jahre alte Wimmelburger am Mittwoch von einem unbekannten Mann angerufen. Der Anrufer versuchte der Seniorin weiszumachen, dass deren Sohn einen Autounfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Der Fremde forderte die Seniorin auf, 20.000 Euro Kaution an die Staatsanwaltschaft zu überweisen. Nur so könne sie abwenden, dass ihr Sohn in Untersuchungshaft komme. Da die 77-Jährige stutzig wurde, fragte sie den Anrufer, ob sie denn ihren Sohn sprechen könne, woraufhin eine weitere männliche Person an das Telefon ging und weinte. Sie erkannte die Stimme nicht und legte deshalb den Hörer auf. Nach dem mysteriösen Anruf informierte die 77-Jährige die Polizei.

Auch in einem zweiten Fall am Donnerstagmorgen wurde eine 77 Jahre alte Frau von einem Unbekannten angerufen, war von der Polizei zu erfahren. Der unbekannte Anrufer stellte sich als Professor des Krankenhauses in Eisleben vor und gab an, dass der Sohn der 77-Jährigen schwer an Corona erkrankt sei. Der vermeintliche Professor behauptete gegenüber der Seniorin, dass der Sohn dringend Medikamente benötige, die per Hubschrauber eingeflogen werden müssen. Die Medikamente würden wegen des großen Aufwands 27.000 Euro kosten. Die 77-Jährige legte auf und kontaktierte ihren Sohn, um von ihm zu erfahren, dass es ihm gut ginge und er keinesfalls mit Corona im Krankenhaus liege. Auch in diesem Fall, so die Eisleber Polizeisprecherin Stephanie Elste, sei es zu keiner Geldübergabe gekommen.

„Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie die Polizei unter 110“

Auf eine andere, perfide Art und Weise versuchten Trickbetrüger einen 69 Jahre alten Mann im Bereich Südharz um Geld prellen. Der 69-Jährige wurde durch einen unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Dieser gab an, dass der Senior bei einem Gewinnspiel 38.000 Euro gewonnen habe. Um diese Gewinnsumme zu erhalten, solle er jedoch zunächst Geld überweisen. Die genaue Summe sollte bei einem weiteren Anruf geklärt werden. Der 69-Jährige informierte daraufhin die Polizei. Es entstand auch in diesem Fall glücklicherweise kein Sachschaden.

Die Polizei rät dazu, auf jeden Fall misstrauisch zu werden, wenn man einen Anrufer nicht kennt. Man sollte sich in jedem Fall Zeit nehmen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Fordere ein Anrufer Geld, sollte man dies mit Familienangehörigen besprechen. Und: „Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie die Polizei unter 110“, so Elste.