Trickbetrüger nutzen Leichtgläubigkeit einer Seniorin in Röblingen aus

Röblingen/MZ - Zwei unbekannte Frauen haben am Dienstagnachmittag in Röblingen von einer 87-Jährigen Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen. Die beiden Frauen, beide zwischen 30 und 35 Jahren alt, hatten um eine Spende gebeten und, nachdem die Seniorin sie in ihre Wohnung gelassen hatte, um die Nutzung des Bades.

Den Diebstahl bemerkte die Betroffene erst am Abend. Eine der Diebinnen soll hellhäutig gewesen sein, mittelblonde Haare und ein Jeanshose getragen haben, die andere Frau habe eine dunklere Hautfarbe sowie schulterlanges schwarzes Haar gehabt, war etwa 1,50 Meter groß und schlank.

Zudem sei sie stark geschminkt gewesen. Wer die Frauen gesehen hat und Hinweise zu einem Fahrzeug oder dem Aufenthalt geben kann, wendet sich unter der Nummer 0347/67 02 93 an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz oder an jede andere Polizeidienststelle.