Totes Pferd in Großörner: Initiative Tierschutz kritisiert Arbeit des Veterinäramtes

Großörner/MZ - Das Schicksal eines inzwischen verstorbenen Pferdes in Großörner veranlasst Christine Bril von der „Initiative Tierschutz - Tiere in Not“ zur Kritik am Veterinäramt des Landkreises. Die Mitarbeiter hätten die Hinweise zu den Lebensumständen des Tieres und seinem gesundheitlichen Zustand nicht ernst genug genommen, findet sie.