Ton zwischen Stadt Gerbstedt und Verein wird rauer

Siersleben/Gerbstedt/MZ - Im Streit um die Gründung einer Privatschule in Siersleben wird der Ton zwischen der Stadtverwaltung in Gerbstedt und dem Verein vor Ort zunehmend rauer. In einem Schreiben an den Verein, das der MZ vorliegt, wirft Bürgermeister Ulf Döring (CDU) den Sierslebern unseriöses Vorgehen, Falschbehauptungen und Zurückhaltung von Informationen vor.