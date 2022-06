Ein 56-jähriger Mann, der folgenschweren Unfall am Bahnübergang in Berga verursachte, kommt recht glimpflich davon. Warum das Urteil so mild ausfiel.

Sangerhausen/MZ - Es war einer der folgenschwersten Verkehrsunfälle in MSH: Vor fast genau zwölf Monaten, am 21. Dezember 2020, verlor am B-85-Bahnübergang in Berga ein 17-jähriges Mädchen unter tragischen Umständen sein Leben. Der Unfallverursacher, ein 56-jähriger Bergaer, wurde Mittwochnachmittag wegen fahrlässiger Tötung, Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung vom Schöffengericht in Sangerhausen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist.