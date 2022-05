Wenn zwei am Rad drehen Tobias Klingohr und Florian Franke feiern mit ihrer „Bike Schmiede“ Jubiläum

Vor gut zehn Jahren gründeten sie das Geschäft in Biesenrode. Seit zwei Jahren gibt es den Laden in Stangerode. Was sich seit der Gründung verändert hat und was in Zukunft geplant ist.