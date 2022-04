Suche nach Übernatürlichem TLC-Serie „Nightwatch“ im TV: Spukt es im Schoss Helmsdorf in Mansfeld-Südharz?

In der Serie „Nightwatch“ auf TLC wird das Schloss in Helmsdorf von einem Jenseitsforscher und einem Medium untersucht. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Folge erwartet.