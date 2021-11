Til Schöppe aus Obersdorf erhält den Menahem-Pressler-Preis

Sangerhausen/MZ - Es ist der höchste Preis, den das Land Sachsen-Anhalt an Musikschüler zu vergeben hat. In diesem Jahr ist er an den Obersdorfer Til Schöppe gegangen. Am späten Montagnachmittag hat er in der Staatskanzlei in Magdeburg den mit 2.000 Euro dotierten Menahem-Pressler-Preis in Empfang genommen.

Der ist quasi das Sahnehäubchen auf den Landesförderpreisen, die Sachsen-Anhalt jedes Jahr an bis zu zehn Musikschüler ausreicht, die in den zurückliegenden Monaten bei Wettbewerben besondere Leistungen gezeigt haben. Den Pressler-Preis erhält die- oder derjenige mit dem insgesamt am besten bewerteten Ergebnis.

Mehrere Auszeichnungen für Til Schöppe

An Til Schöppe kam dabei 2021 keiner vorbei. Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ hatte er gleich mit zwei Instrumenten - Saxophon und Klarinette - die Endrunde erreicht, einen dritten Preis und das Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg“ erspielt. Beim renommierten Carl-Schroeder-Wettbewerb in Sondershausen gab es für die beiden Programme jeweils das Prädikat „Hervorragend“.

Dabei hat Schöppe durchaus schon Erfahrung mit dem Landesförderpreis. Den hat er nämlich 2018 schon mal erhalten. Im Jahr zuvor war Klarinettist Lucas Worch ausgezeichnet worden, 2019 erhielten mit Antonia Jacob, Henriette Kotzur und Henri Tong gleich drei Talente aus Sangerhausen den Förderpreis. Deshalb konnte Jacob, die beim Bundesfinale von „Jugend musiziert“ sogar einen zweiten Preis erspielte, sich diesmal auch nicht bewerben, weil Preisträger immer erst eine Wartefrist von drei Jahren einhalten müssen.

Bei der Preisverleihung in der Staatskanzlei war sie aber trotzdem dabei. Das Büro von Kulturminister Rainer Robra hatte nämlich angefragt, ob sie den Festakt nicht mit ihrem Klarinettenprogramm bereichern könnte.

Junge Talente aus Mansfeld-Südharz sind gefragt

Auch sonst sind die junge Talente der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz in diesen Tagen und Wochen gefragt und viel unterwegs gewesen, berichtet Musikschulleiterin Peggy Bitterolf. Thalia Oelze beispielsweise reiste in die EU-Landesvertretung von Sachsen-Anhalt nach Brüssel und sang, begleitet von Klavierlehrerin Christiane Neumann, bei einem Festakt, mit dem 25 Jahre Jugendmusikfest und 30 Jahre Landesmusikrat begangen wurden.

Freya Neuweger indes hatte sich mit Katharina Hildmann und Johannes Zirkler vom Händel-Konservatorium Halle zum Akkordeon-Trio zusammengeschlossen und beim Wettbewerb „Musik aus Kommunen“ des Unternehmens EnviaM den Landesausscheid Sachsen-Anhalt gewonnen. Damit verbunden war die Weiterleitung zum Preisträgerkonzert der Besten aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen, das jetzt im Staatstheater Cottbus über die Bühne ging.

„Es ist schon interessant, wo unsere Schüler zurzeit so unterwegs sind“, sagt Bitterolf nicht ohne Stolz. An der Musikschule indes sind jetzt die Würfel für den nächsten Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gefallen. Am 15. November war Anmeldeschluss für alle, die sich mit einem anspruchsvollen Programm den Start zutrauen. Die erste Stufe - der Regionalwettbewerb Halle - findet Anfang kommenden Jahres statt.