Technik selbst umgebaut: Landwirt Karsten Scheffler aus Bösenburg braut eigenes Bier

Bösenburg/MZ - Das Rumtüfteln hat es Karsten Scheffler wahrlich angetan. „Ich bin so ein kleiner Technikfreak“, sagt der Landwirt aus Bösenburg. „Ich mag die Herausforderung, so etwas zu basteln.“ Und die Herausforderung ist seit kurzem ausgesprochen geschmackvoll: Scheffler braut nämlich sein eigenes Bier und will das künftig bei Veranstaltungen vor Ort anbieten.