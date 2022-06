Täter brechen bei Firma in Beyernaumburg ein und versprühen Feuerlöschschaum in Büros

Halle/Eisleben/MZ - Im Prozess um eine Einbruchsserie und weitere Straftaten in Mansfeld-Südharz und im Saalekreis hat das Landgericht Halle am Freitag mehrere Zeugen angehört. Angeklagt sind drei Männer (36, 29 und 37 Jahre alt) aus dem Seegebiet beziehungsweise Querfurt. Der 37-Jährige ist aber wohl nur an wenigen Taten beteiligt gewesen. Auf Antrag seines Verteidigers ist er jetzt auch aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die anderen beiden Angeklagten haben die Anklagevorwürfe im Wesentlichen eingeräumt. Sie hatten die Taten zum Teil gemeinschaftlich, zum Teil allein sowie mit anderen, nicht genannten Mittätern begangen.

