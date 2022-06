Talsperre Kelbra: Damm ganzjährig begehbar - Besucherverkehr wird überwacht

Der Interimsturm zum Beobachten der Vögel soll schon in Kürze freigegeben werden. Ranger überwachen den Besucherverkehr.

Die Ranger Michael Dreßler (li.) und Klaus Hammer überwachen die Aktivitäten der Besucher am Stausee.

Kelbra /MZ - Die Arbeiten auf der Baustelle sind im Wesentlichen abgeschlossen, in wenigen Tagen soll es soweit sein: „Dann können wir den neuen Vogelbeobachtungsturm am Stausee Kelbra für Besucher freigeben“, kündigt Leiter Burkhard Henning vom Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt an.