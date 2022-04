Hunderte Menschen pilgern am Samstag zum Firmensitz des Anlagenbaus in Sandersleben, um mehr über den Stahlbau vor Ort zu erfahren.

Sandersleben/MZ - Zu einem richtigen Volksfest wurde am Samstag der Tag der offenen Tür beim Anlagenbau in Sandersleben. Der Firmenparkplatz reichte nicht aus für alle Besucherautos. Hunderte Menschen wollten sehen, was da in den großen Werkhallen eigentlich produziert wird. Prokuristin Iris Jansky war die Begeisterung für „ihren“ Anlagenbau, in dem sie von Anfang an arbeitet, anzumerken. Mit Begeisterung zeigte sie Besuchern die Werkhalle und die nicht zu übersehenden Produkte des Anlagenbaus. Die Chassis für mobile Steinbrecher werden dort gefertigt.