Supermarkt statt Festplatz? Bürger kritisieren Baupläne des Mansfelder Stadtrates

Geht es nach dem Stadtrat in Mansfeld, soll der Festplatz in der Friedensallee dem Bau eines Supermarktes weichen. Das stößt auf Kritik.

Mansfeld/MZ - Die für diesen Montag geplante Abstimmung zur Erarbeitung eines Bebauungsplanes „Sondergebiet großflächiger Einzelhandelsbetrieb Mansfeld, Friedensallee“ im Mansfelder Stadtrat löst Kritik unter Lesern aus. Die MZ hatte im Beitrag „Supermarkt statt Festplatz?“ davon berichtet, dass dieser Einzelhandelsbetrieb auf dem bisherigen Festplatz entstehen soll, sofern die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind.

Neben der Frage, ob ein weiterer großer Einkaufsmarkt erforderlich ist, beschäftigt die Leser der vorgesehene Standort auf dem jetzigen Festplatz. „Vielmehr sollte man den Stadtkern/Markt wieder mit einzelnen kleineren Geschäften beleben“, meint zum Beispiel Sandra Weiß. „Ist wirklich traurig dort, wenn man das sieht, zumal unterhalb ein Museum für Millionen errichtet wurde. Was muss sich erst ein Besucher denken, wenn er diese Traurigkeit wahrnimmt“, fragt sie. Traditionen sollten ihr zufolge erhalten bleiben. Der freie Platz sei bislang immer für festliche Aktivitäten genutzt worden.

Lieber Spielplatz und Bäume statt Betonwüste

Für Heide-Marie Römermann ist der Festplatz eine der wenigen noch vorhandenen Grünflächen, die es überhaupt im Ort gibt, wie sie in einem Leserbrief schreibt. „Diese schöne Wiese soll nach dem Willen der Verwaltung mit einem Riesensupermarkt plus Parkplatz zugebaut und dadurch mit Beton versiegelt werden“, fragt sie. „Unser kleines altes, arg geschundenes Städtchen mit so vielen hässlichen Ecken und ganzen toten Straßenzügen soll noch mehr verunstaltet werden?

Wir Einwohner von Mansfeld müssen ohnmächtig mit ansehen, wie der herrliche Schloßberg seines Waldes fast beraubt wird, wie unsere alte Schule, der Kindergarten und das ehemalige Internat sowie der herrliche Park dahinter vollgemüllt werden“, zählt sie auf. Römermann macht einen anderen Vorschlag: „Legt auf dem Festplatz einen Spielplatz an, pflanzt Bäume und blühende Sträucher, die müssen nicht gemäht werden. Das würde der Stadt gut zu Gesicht stehen“, findet sie.