Südharz will sich stärker in die Vorbereitungen zum Jubiläum des Bauernkriegs einbringen

Südharz/MZ - Die Gemeinde Südharz will zwei weitere Mitglieder in den Arbeitskreis entsenden, der das 500-jährige Jubiläum des Bauernkriegs in Mansfeld-Südharz vorbereitet: Neben Nadine Pein (CDU) als Vorsitzende des Wirtschafts-und Tourismusausschusses wird sich auch Clemens Ritter von Kempski (parteilos) in dem Gremium einbringen.

„Wir wollen mit Stolberg auf den Zug aufspringen“, sagte Pein. Schließlich sei Müntzer in Stolberg geboren und getauft worden, das müsse in Vorbereitung des Bauernkriegsjubiläums eine größere Rolle spielen und Stolberg mehr in den Blickpunkt gerückt werden. In der Ausschusssitzung am Donnerstagabend machte Kempski seinem Unmut darüber Luft, dass der Arbeitskreis nicht transparent genug wirke und nötige Abstimmungen, etwa mit der Gemeinde Südharz, fehlten.

„Es ist so ein wichtiges Ereignis für unsere Gemeinde und auch eine enorme Chance“, unterstrich Kempski. Da dürfe man nichts verpassen. Bisher sei das in der Gemeinde zu banal behandelt worden. Im vorherigen Arbeitskreis Reformation beim Landkreis hatten Christiane Funkel als Leiterin des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz und Claudia Hacker von der Gemeindeverwaltung Südharz mitgearbeitet.