Südharz-Rat muss über Abwasserentsorgung in Rottleberode entscheiden

Rottleberode/MZ - Der Gemeinderat Südharz wird in seiner Sitzung an diesem Mittwoch, 1. September, beschließen, ob künftig der Wasserverband Südharz das Rottleberöder Abwasser entsorgt. Bisher hat die Gemeinde diese Aufgabe selbst erledigt. Wahrscheinlich wäre es auch dabei geblieben, würde das Land Sachsen-Anhalt nicht zunehmend energischer darauf drängen, dass diese Aufgabe dem Verband übertragen wird.

Wie das geschieht, beschreibt Südharz’ Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) gern mal als „goldene Zügel“: Das Land will möglicherweise Fördermittel vom Verband zurückfordern, komme - unter anderem - der Wechsel von Rottleberode nicht zustande. Der Zweckverband hat im Februar grundsätzlich zugestimmt, das Rottleberöder Abwasser zu entsorgen. Auch der Ortschaftsrat ist mittlerweile damit einverstanden, erhebt aber mehrere Forderungen.

Forderung nach separaten Gebühren

Doch die würde der Verband wohl akzeptieren: Für den Zeitraum 2022 bis 2024 sollen für Rottleberode separate Gebühren kalkuliert werden. Die Stimmen in der Verbandsversammlung müssten sich so ändern, dass sie den tatsächlichen Einwohnerzahlen der Kommunen entsprechen. Der Wert der Rottleberöder Abwasseranlagen soll ermittelt werden und ein finanzieller Ausgleich erfolgen, weil „dieses Eigentum den Bürgern von Rottleberode gehört“, wie Ortsbürgermeisterin Helga Rummel (Bürgervertretung Rottleberode) betont. Weiter sei zu klären, fordert der Ortschaftsrat, was mit dem Personal wird. In die Vertragsverhandlungen mit dem Verband soll die Ortsbürgermeisterin einbezogen werden.

Als größten Nachteil befürchten die Rottleberöder, dass der Abwasserpreis steigt, zumindest nach 2024. Wie teuer das würde, ist ebenso offen wie der Preis, den sie eigentlich seit dem vorigen Jahr für die Entsorgung zu zahlen hätten. Die Gemeinde hatte versäumt, rechtzeitig neue Gebühren zu kalkulieren. Deshalb kann es passieren, dass ab 2014 zu viel gezahlte Gebühren den Bürgern nun teils nicht mehr zugute kommen.