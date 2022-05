Südharz-Rat missbilligt Vorgehen von Bürgermeister Rettig und stellt sich hinter Beklagte

Südharz/MZ - Klares Votum: Der Gemeinderat Südharz hat sich in einer Sondersitzung am Mittwochabend einmütig hinter die drei Ratsmitglieder gestellt, gegen die Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) und Hauptamtsleiterin Anja Wöbken kürzlich juristische Schritte eingeleitet hatten. Alle anwesenden Ratsmitglieder - mit Ausnahme der Beklagten - stimmten für eine entsprechende Erklärung. Nadine Pein (CDU), Peter Kohl (Uftrunger Liste) und Andreas Schmidt (Bürgerliche Mitte Südharz) nahmen als Betroffene nicht an der Abstimmung teil. Der Bürgermeister blieb der Sitzung fern; er sei seit Dienstag im Urlaub, hieß es.