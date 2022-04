Düstere Prognose Stürme, Hitze und Starkregen: Wie der Klimawandel das Wetter in MSH beeinflusst

Der promovierte Hydrologe Frank Kreienkamp beschäftigt sich mit der Frage, wie sich das Wetter in Mitteldeutschland und damit auch in Mansfeld-Südharz in den kommenden Jahrzehnten verändern wird.