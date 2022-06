Warum ein kleiner Parkplatz in Großörner für großen Ärger sorgt

Ein kleiner Parkplatz erhitzt die Gemüter. Autos würden die Sicht versperren, sagen die Anwohner. Worüber sich die Anwohner noch ärgern und was der nahe Friedhof mit dem Ärger zu tun hat.

Großörner/MZ - Ein kleiner Parkplatz mit nur wenigen Stellflächen in der Mansfelder Straße erhitzt seit geraumer Zeit die Gemüter in Großörner. Anwohner beklagen sich, dass die Ausfahrt auf die Ortsdurchfahrt nur schwer einsehbar sei. Zwei große Fahrzeuge eines Taxiunternehmens, die auf dem Parkplatz zumeist über Nacht und auch an Wochenenden abgestellt würden, seien schuld daran.