Streit um Kreisumlage in MSH: Landrat Schröder appelliert an klagende Kommunen

Klage gegen die Kreisumlage: Landrat André Schröder (CDU) will den Verfahrensaufwand und die Prozesskosten minimieren.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Im Zusammenhang mit den Klagen von Kommunen in Sachen Kreisumlage gegen den Landkreis hat Landrat André Schröder (CDU) einen Vorstoß gestartet. In Briefen an die Bürgermeister der klagenden Orte bittet er sie „nachdrücklich“, dem Kreis eine „unstreitige Höhe“ der Kreisumlage zu nennen, die sie zu zahlen bereit wären.