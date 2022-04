Streit über das Gerätehaus der Feuerwehr Breitungen

Breitungens Ortsbürgermeister fordert vom Bauamt der Gemeinde Südharz Einsicht in Unterlagen, der Bauamtsleiter gibt sie nicht heraus.

Breitungen/MZ - Wieder Ärger in Sachen Breitunger Feuerwehrgerätehaus - und für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und Ortswehrleiter Hagen Schwach (Breitunger Alternative) ein Affront: Er erhielt in der Bauausschusssitzung nicht wie von ihm gefordert Einsicht in die Abnahme- und Übergabeprotokolle und die Sondernutzungsgenehmigung für das sanierte Erdgeschoss des Gerätehauses. „Für mich ist das eine Missachtung - als Ratsmitglied und Mitglied vom Bauausschuss“, sagte Schwach, stand auf und verließ den Raum.