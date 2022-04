Streit in Klostermansfeld eskaliert - Polizei muss einschreiten

Klostermansfeld/MZ - Am Dienstagvormittag ist in Klostermansfeld ein Streit eskaliert. Laut Polizei gab es schon längere Zeit Spannungen zwischen zwei 41- bzw. 48-jährigen Männern, die sich nun im Flur eines Mehrfamilienhauses in einer Schlägerei entluden. Beide mussten mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden.