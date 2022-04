Stolberg begeht Jubiläum von Müntzers Predigt

Am Palmsonntag des Jahres 1522 war der Theologe, Reformator und spätere Bauernführer in seiner Taufkirche zu erleben. Was aus diesem Anlass geplant ist

Stolberg/MZ - Es wäre zu spannend, fände sich das Manuskript von Thomas Müntzers Predigt am 13. April 1522! Denn der Theologe und Reformator hat sie damals in seiner Geburtsstadt Stolberg (Mansfeld-Südharz) und seiner Taufkirche St. Martini gehalten. Es sei überliefert, sagt Pfarrer Jörg Thoms, dass Müntzer an jenem Palmsonntag im Jahr 1522 „gar herrliche, schöne und christliche Predigten“ hielt. Ob der Text der Müntzer-Predigt erhalten geblieben ist und womöglich noch irgendwo in einem Archiv schlummert, ist offen.