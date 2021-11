Stichwahl in Brücken-Hackpfüffel: Wer wird neuer Bürgermeister?

Brücken-Hackpfüffel/MZ - Am Sonntag kommt es bei der Bürgermeisterwahl in Brücken-Hackpfüffel zur Stichwahl zwischen Christoph Vogler (parteilos) und Nico Kreisel (parteilos). Im ersten Wahlgang am 24. Oktober hatte Christoph Vogler das beste Ergebnis erzielt. Er kam laut Wahlergebnis auf 273 Stimmen (46,98 Prozent). Auf Platz zwei folgte Nico Kreisel, für ihn stimmten 233 Wahlberechtigte (40,1 Prozent). Kevin Jentsch erhielt 75 Stimmen (12,9 Prozent).

Kreisel: „Ich bin glücklich, die Stichwahl erreicht zu haben“

„Ich habe noch einmal zusätzliche Flyer für die Stichwahl drucken lassen. Die werde ich noch verteilen, um den Leuten zeigen zu können, wofür ich stehe“, sagt Kreisel. „Ich bin glücklich, die Stichwahl erreicht zu haben. Ich bin aber schon im Vorfeld bei drei Kandidaten von einer Stichwahl ausgegangen“, so Kreisel, der seit 2010 Mitglied des Gemeinderats Brücken-Hackpfüffel ist.

Seit diesem Jahr ist Kreisel auch Mitglied im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Goldene Aue. Der 41-Jährige hat zwei Kinder und ist Diplom-Ingenieur für Informationstechnik. 2004 hat er seine eigene EDV-Firma in Brücken gegründet. Als Bürgermeister will Kreisel unter anderem regelmäßige Einwohnerversammlungen einführen und die Investitionen in beiden Ortsteilen gerecht verteilen. Außerdem will er die Vereine und beide Feuerwehren erhalten und sich gegen eine weitere Erhöhung der Grundsteuern, Hundesteuern und Friedhofsgebühren einsetzen.

Vogler: „Wir Kandidaten haben uns daher im Vorfeld auf einen fairen Wahlkampf geeinigt“

„Ich habe extra für die Stichwahl noch einmal Flyer drucken lassen, die ich am Dienstag verteilt habe“, sagt auch Vogler. „Ich war positiv überrascht, dass das Ergebnis des ersten Wahlgangs so knapp ausgegangen ist. Ich bin aber im Vorhinein schon davon ausgegangen, dass es bei drei Kandidaten zu einer Stichwahl kommen wird. Wir Kandidaten haben uns daher im Vorfeld auf einen fairen Wahlkampf geeinigt“, so Vogler. Er ist seit 2014 Mitglied im Gemeinderat Brücken-Hackpfüffel und seit 2019 stellvertretender Bürgermeister.

Der 49-Jährige ist derzeit als Kfz-Meister im Autohaus Hosse in Sangerhausen tätig und ist Vater zweier Kinder. Als Bürgermeister will Vogler sich für eine gute Zusammenarbeit mit den Kindergärten, den Vereinen, der Feuerwehr und Initiativen einsetzen. Sein Ziel ist es, den Spagat zwischen den Wünschen und Bedürfnissen der Einwohner mit den begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln zu meistern und nach bestem Wissen und Gewissen allen Anforderungen gerecht zu werden.

Gewählt wird der Bürgermeister bei der Stichwahl am Sonntag, 7. November von, 8 bis 18 Uhr. Die Wahllokale befinden sich im Ortsteil Brücken, Hinterfleck 1, in den Räumlichkeiten der ehemaligen Schulküche und im Ortsteil Hackpfüffel, Schenkplatz 9, in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“.