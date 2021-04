Stausee Kelbra: Neuer Boots- und Badesteg im Strandbad geplant

Das Strandbad am Stausee in Kelbra und der benachbarte Campingplatz sollen in den kommenden Jahren aufgewertet werden. Das kündigte Bürgermeister Lothar Bornkessel (Freie Wähler) im Stadtrat an.

Ein erster Schritt ist der Bau eines neuen Boots- und Badesteges im Strandbad am sogenannten Kyffhäusermeer. Dieser soll im kommenden Jahr für rund 104.000 Euro errichtet werden. Der 40 Meter lange und zwei Meter breite Schwimmsteg soll am Ende mit einer fünf mal fünf Meter großen Plattform abschließen.

Der Anleger soll das Strandbad attraktiver machen. Derzeit verfügt es über einen Textil- und einen FKK-Strand. Für Kinder gibt es eine Wasserrutsche. Für deren Nutzung werden pro Person zwei Euro am Tag fällig. Der Eintritt in das Bad ist frei.

Das Grundstück, auf dem der Steg errichtet werden soll, gehört dem Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt. Es liegt im Landschaftsschutzgebiet, so dass noch Abstimmungen mit den Behörden nötig seien, erläuterte Britta Gassmann vom Bauamt der Verbandsgemeinde Goldene Aue. Dessen ungeachtet steht bereits ein Termin für die Fertigstellung, der 28. September.

Ein Großteil des Geldes sichert die Stadt über Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt ab. Rund 63.000 Euro kommen vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten. Den Rest der Investitionssumme steuert die Stadt bei. Ein entsprechender Beschluss passierte einstimmig den Kelbraer Stadtrat.

Zudem kündigte Bornkessel weitere Arbeiten am benachbarten Campingplatz an. Das der sich wachsender Beliebtheit erfreue, zeige die Tatsache, dass Bungalows und feste Unterkünfte bis zum Jahreswechsel ausgebucht seien. „Die Sanitärgebäude müssen auf Winterbetrieb umgerüstet werden“, sagte das Stadtoberhaupt. Auch eine Entsorgungsstation für die Abwässer aus Wohnmobilen und Wohnwagen sei in der Planung, erklärte Bornkessel.

Der Campingplatz, der der Stadt Kelbra gehört, liegt in Thüringen. Er ist das ganze Jahr geöffnet. Die Anlage verfügt über 300 Stellplätze. Diese können sowohl für Dauer- und Saisoncamping als auch für Kurzcamping genutzt werden. (mz)