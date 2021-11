Standorte für Tempo-Tafeln in Gemeinde Helbra festgelegt

Helbra/MZ - Die künftigen Standorte für die beiden neuen Geschwindigkeitsanzeigen in der Gemeinde Helbra stehen fest. Sie sollen nun doch nicht, wie von Bürgermeister Alfred Böttge (SPD) ursprünglich angedacht, alle beide in der Hauptstraße entlang des Schulweges aufgestellt werden. Der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit, Umwelt- und Naturschutz unter Vorsitz des CDU-Ratsmitgliedes Walter Kampa hat andere Vorstellungen.

Das Gremium plädiert für zwei verschiedene Standorte. Eine der Anzeigentafeln soll demnach in der Hauptstraße am Brückberg aus Richtung Benndorf kommend platziert werden, um den täglichen Schulweg für die Kinder sicherer zu machen. So wie es der Bürgermeister auch bereits vorab vorgeschlagen hatte. Denn erfahrungsgemäß sind Autofahrer in diesem Straßenabschnitt mit ihren Pkws oft viel schneller unterwegs als erlaubt.

Als zweiten Standort favorisiert der Ausschuss die Thomas-Müntzer-Straße auf Höhe der Kindertagesstätte aus Richtung Volkstedt kommend. Der Sicherheitsaspekt für Kinder spielt auch dort die entscheidende Rolle.

In dem Bereich gilt in den Morgenstunden eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometer pro Stunde. „Wir hätten die zeitliche Begrenzung des Tempolimits gern noch ausgeweitet. Aber das wurde vom Straßenverkehrsamt nicht genehmigt“, erklärt Kampa die Auswahl des zweiten Standortes. Mit Hilfe der Anzeigentafel an der Kindertagesstätte wollen die Akteure die Sicherheit weiter erhöhen. Sie hoffen, dass Autofahrer mehr auf die Geschwindigkeit achten.

Die Anschaffung der beiden Anzeigentafeln gelang durch Sponsoren. Bürgermeister Böttge hofft, dass über Spenden in Zukunft noch ein drittes Exemplar gekauft werden kann. Ob diese dritte Anzeigentafel auf der anderen Seite des Schulweges in der Hauptstraße gegenüber dem NKD-Markt aufgestellt wird, ist offen. Zu gegebener Zeit soll die Platzierung erörtert werden. Dass in der Gemeinde Anzeigentafeln aufgestellt werden sollen, geht auf Hinweise von Eltern von Schulkindern zurück.