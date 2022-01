Standesämter in Mansfeld-Südharz haben noch freie Termine

Sangerhausen/MZ - Mitunter sind es Schnapszahlen, die im Leben besondere Bedeutung erlangen, zum Beispiel als (besonders einprägsamer) Hochzeitstermin. Und ein Blick in den Kalender zeigt in nächster Zeit mit dem 2.2.22 und dem 22.2.22 gleich zwei solche magischen Termine an, wobei der 2. Februar auf einen Mittwoch und der 22. Februar auf einen Dienstag fällt. Dabei finden Trauungen üblicherweise meist freitags oder sonnabends statt.

Warum sich Paare in Sangerhausen beeilen sollten

Während beispielsweise in Quedlinburg für den 22. Februar kein Termin mehr frei ist, hält sich der Ansturm im Altkreis Sangerhausen in Grenzen - noch. „In der Stadt Sangerhausen haben sich zwei Paare für den 22.2. vormerken lassen“, sagt Sprecherin Marina Becker. „Ein Paar kommt aus Sangerhausen, das andere aus Hamburg.“ Beide Paare werden sich im Trausaal des Rathauses das Jawort geben. Vielleicht kommen noch weitere Paare hinzu? „Allerletzte Eisenbahn ist 14 Tage vorher“, sagt die Sprecherin, „je nachdem, welche Unterlagen benötigt werden.“ Für den 2.2.22 habe sich bisher aber nur ein Paar vormerken lassen.

Auch im Allstedter Standesamt sind noch Termine frei. „Am 22.2.2022 ist derzeit nur noch eine Eheschließung geplant“, sagt Sandra Wagner von der Stadtverwaltung. Diese Trauung werde in der Schlosskapelle stattfinden. Spezielle Wünsche habe das Brautpaar, das in Kelbra wohnt, bisher nicht geäußert.

Sollten weitere Paare einen dieser Termine wünschen, ginge das: „Es wäre beispielsweise auch noch einen Tag vor der Eheschließung möglich“, sagt Wagner. Doch dazu müssten „die Ehevoraussetzungen gegeben und freie Kapazitäten vorhanden“ sein, schränkt sie ein. Erfahrungsgemäß sei es allerdings eher anders: „Zumeist werden Termine sehr viel früher nachgefragt und angemeldet.“

„Man merkt Corona“

In der Verbandsgemeinde Goldene Aue ist eine Trauung am 2. Februar geplant, am 22. Februar sind es zwei. Der Andrang sei also „nicht so groß“, stellt Standesbeamtin Sylvia Kosiol fest und fügt hinzu: „Natürlich bemühen wir uns, wenn alle Eheschließungsvoraussetzungen erfüllt sind, den Wünschen der Bürger zu entsprechen und auch noch kurzfristig Termine zu vereinbaren.“

In der Gemeinde Südharz hat sich bis jetzt nur ein Paar für den 22. Februar vormerken lassen, aber noch nicht angemeldet, sagt die Standesbeamtin Katrin Schulze. „Man merkt Corona.“ Das habe sich schon im vergangenen Jahr in den Zahlen widergespiegelt: „Wir hatten 49 Trauungen, 15 weniger als sonst.“

Termine abgesagt, verschoben oder gar nicht erst angemeldet

Einen ähnlichen Trend verzeichnet die Kreisstadt. Die Standesbeamtinnen hätten im Vorjahr 66 Ehen und somit deutlich weniger als sonst geschlossen, wie Stadtsprecherin Marina Becker sagt. „Vor der Pandemie waren es im Durchschnitt zwischen 90 und 100 Eheschließungen im Jahr.“ Angesichts der Coronavorschriften sei der Kreis der teilnehmenden Gäste kleiner geworden. „Die Paare kamen vorwiegend aus unserer Region, aber es waren auch fast alle Bundesländer vertreten.“

In der Verbandsgemeinde Goldene Aue haben sich 2021 insgesamt 41 Paare trauen lassen. In Allstedt, sagt Sandra Wagner, waren es 43. Insgesamt sei die Anzahl der Trauungen zurückgegangen; sie vermute, dass es „größtenteils der Coronapandemie zuzuschreiben ist“. Die Beschränkungen bei der Anzahl der Gäste und die zugehörigen Auflagen, unter denen eine Eheschließung stattfinden durfte, hätten wohl einige Heiratswillige abgehalten. „Einige Paare haben den Termin abgesagt, verschoben oder vermutlich sich noch gar nicht gemeldet.“ Zumal für viele Paare eine gewisse Planungssicherheit für die anschließende Hochzeitsfeier wichtig sei, meint Wagner.