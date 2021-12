Stadtrat von Gerbstedt beschließt Haushalt für 2022

Gerbstedt/MZ - Gerbstedts Haushalt für das kommende Jahr ist beschlossene Sache: Der Stadtrat der Einheitsgemeinde segnete die Pläne in seiner Sitzung am Dienstagabend bei nur einer Gegenstimme mit großer Mehrheit ab. Die Haushaltssatzung sieht für 2022 ein Defizit von rund 884.000 Euro vor - eine Verbesserung im Vergleich zum laufenden Jahr, wo das Minus bei 1,5 Millionen Euro gelegen hatte.

Hundesteuer und Friedshofsgebühren in der Einheitsgemeinde steigen

Mehrheitlich beschlossen wurden in der Ratssitzung derweil auch mehrere Konsolidierungsmaßnahmen, zu denen die Einheitsgemeinde teils vom Land aufgefordert worden war und die mit Zahlungen aus dem kommunalen Ausgleichsstock in Verbindung stehen. Erhöht wird beispielsweise die Hundesteuer: pro Hund werden statt 42 künftig 60 Euro im Jahr fällig. Der Steuersatz für gefährliche Hunde bleibt bei 500 Euro jährlich.

Zudem wird in Gerbstedt eine Zweitwohnungssteuer eingeführt, die 10 Prozent der jährlichen Nettokaltmiete betragen wird. Auch die Friedhofsgebühren erhöhen sich: Je nach Ausstattungsgrad kostet die Nutzung einer Trauerhalle künftig 143 (statt 85) Euro beziehungsweise 100 (statt 60) Euro. Trauerfeiern am Grab schlagen in Zukunft mit 35 Euro zu Buche.