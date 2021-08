Stadtrat lehnt Umbau an der Grundschule in Sandersleben an

Sandersleben/MZ - Für den Hort in Sandersleben werden vorerst keine Umbauarbeiten auf dem Gelände der Grundschule stattfinden. Das haben die Stadträte in ihrer zurückliegenden Sitzung beschlossen. Der entsprechende Beschluss, die ehemalige Toilettenanlage, die sich in einem separaten Gebäude auf dem Schulgelände befindet, aus- und umzubauen, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Weitere Arbeiten an Grundschule fällig

Rund 83.500 Euro hätten die Arbeiten nach der ersten Vorplanung gekostet, die Gemeinde hätte 71.000 Euro davon in Eigenleistung aufbringen müssen. „Ich sehe nicht die Notwendigkeit, so viel Geld auszugeben. Warum soll es nicht funktionieren, nachmittags die Räume in der Schule für den Hort zu nutzen“, sagte Margret Hebecker (Gemeinschafts-Fraktion-Arnstein)

Eine Meinung, der sich auch andere Ratsmitglieder anschlossen - einschließlich der Verwaltung. Es sei eine „schwierige Entscheidung und eine teure Entscheidung“, meinte Bürgermeister Frank Sehnert (parteilos) in der Sitzung. Zum einen wolle man in die Kinder und die Einrichtungen investieren, zum anderen sei die geplante Investitionssumme aber noch nicht endgültig. Auch Stadtrat Frank Raschke (Gemeinschafts-Fraktion-Arnstein) äußerte seine Bedenken dazu: „Das werden nicht die letzten Arbeiten und Kosten sein“, sagte er und führte die sanierungsbedürftige Fassade des ehemaligen Toilettenhäuschens als Beispiel an.

Zahl der zu betreuenden Kinder stieg an

Der Hort befand sich früher in den Räumen der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben. Weil aber die Zahl der zu betreuenden Kinder weiter wuchs und die Plätze in der Kita nicht mehr reichten, zog man 2015 in separate Räume in die Grundschule. Doch durch die Um- und Ausbauarbeiten im Gebäude in den vergangenen Jahren ist diese Nutzung nicht mehr wie gewohnt möglich, da sich die Raumaufteilung verändert hat.

In der Schule wurden die WC-Räume weg vom separaten Häuschen auf dem Hof ins Hausinnere verlegt. Auch ein neuer Verbindungsflur zum Speisesaal im Erdgeschoss ist entstanden. Somit stehen im Objekt nun zehn Räume zur Verfügung, die zum Teil Klassenräume, zum Teil aber auch Zusatzräume sind.

Aus Sicht der Verwaltung biete die Grundschule durchaus Kapazitäten, den Hort weiterhin im Gebäude zu beherbergen, meinte Sehnert. „Wir werden uns mit dem Hort und der Schule zusammensetzen, um hier eine Lösung zu finden“, sagte er in der Ratssitzung.