Stadtfest in Gerbstedt fällt erneut - wegen Corona-Pandemie - aus

Gerbstedt/MZ - Das für Anfang September geplante Stadtfest in Gerbstedt fällt auch in diesem Jahr aus. Das erklärte Gerbstedts Ortsbürgermeister Herbert Lange (SPD). „Diese Entscheidung hat der Ortschaftsrat nur mit schwerem Herzen getroffen“, so Lange. Die immer noch grassierende Corona-Pandemie, in der Inzidenzen wieder ansteigen und es hohe Sicherheits- und Hygieneauflagen gebe, habe jedoch keine andere Wahl gelassen. Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger stehe im Vordergrund, betonte der Ortsbürgermeister. Nach 2020 ist es nun bereits das zweite Jahr in Folge, in dem das Gerbstedter Stadtfest aufgrund von Corona abgesagt werden muss.

Laut Lange liege die Absage nicht zuletzt an den Nachweisen für das Impfen, Testen oder Genesensein. Sie müssten im Falle einer Veranstaltung an sieben Zugängen zum Gerbstedter Markt jeweils überprüft werden - eine logistische Herausforderung für die kleine Stadt. „Wir können das gar nicht alles kontrollieren.“ In der Diskussion sei auch eine kleine, abgespeckte Variante des Stadtfestes gewesen, so Lange. Hierzu habe es seitens der Händler und Gewerbetreibenden allerdings keine große Resonanz gegeben.

Lange hofft, dass zum einen das Stadtfest im Jahr 2022 wieder unter einigermaßen normalen Bedingungen stattfinden kann, und der Gerbstedter Markt zum anderen bereits vorher für buntes Treiben genutzt wird: „Ich hoffe, dass wir Weihnachten wieder etwas machen können.“ Auch das liege allerdings an der dann aktuellen Pandemielage und könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhergesagt werden, so der Ortsbürgermeister.